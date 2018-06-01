Общество |

Латвия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии уменьшить объем средств на политику сплочения и выделить Латвии в следующем бюджете на 13% меньше средств, заявил в пятницу после заседания рабочей группы коалиции премьер-министр Марис Кучинскис.

Рабочая группа заслушала доклад Минфина о введении программ из фондов ЕС и обсудила вопрос о действиях на следующий период. "Позиция Латвии состоит в том, чтобы категорически не поддерживать нынешнее предложение", - сказал Кучинскис.

Он возражает также против намерения Еврокомиссии установить сферы, в которые государство должно вкладывать средства. "Если известно, что в следующем периоде ожидается сокращение, мы хотим хоть какой-то гибкости в выполнении программ, чтобы Латвия сама выбирала, во что вкладывать", - сказал премьер. Латвии, как и раньше, нужны средства на дорожную инфраструктуру, а также на науку и исследования.

Латвия будет искать союзников среди других государств, чтобы решить вопрос о финансировании сплочения. Латвия должна искать компромисс в переговорах с большими странами, сказал Кучинскис.

Фото: Канцелярия Сейма