Кучинскис: Латвия не согласна с сокращением средств на сплочение (5)

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Общество | 1 июня 2018 года, 14:24

Латвия категорически не согласна с предложением Еврокомиссии уменьшить объем средств на политику сплочения и выделить Латвии в следующем бюджете на 13% меньше средств, заявил в пятницу после заседания рабочей группы коалиции премьер-министр Марис Кучинскис.

Рабочая группа заслушала доклад Минфина о введении программ из фондов ЕС и обсудила вопрос о действиях на следующий период. "Позиция Латвии состоит в том, чтобы категорически не поддерживать нынешнее предложение", - сказал Кучинскис.

Он возражает также против намерения Еврокомиссии установить сферы, в которые государство должно вкладывать средства. "Если известно, что в следующем периоде ожидается сокращение, мы хотим хоть какой-то гибкости в выполнении программ, чтобы Латвия сама выбирала, во что вкладывать", - сказал премьер. Латвии, как и раньше, нужны средства на дорожную инфраструктуру, а также на науку и исследования.

Латвия будет искать союзников среди других государств, чтобы решить вопрос о финансировании сплочения. Латвия должна искать компромисс в переговорах с большими странами, сказал Кучинскис.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 5
56 минут назад
Какое сплочение?Кого с кем?Это еще вы должны ЕС доплачивать за то что творите, "сплочители" епт!
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Нищий32 минуты назад
На месте ЕС прекратить любые проекты финансировать "содержать" армию латвийских чиновников выделять им на сомнительные проекты деньги половино из которых пропиваеться на коррпопотивах верх глупости . Самое печальное инвалиды, безработные как были нищими так за 15 лет стали еще беднее. Как моджно гнобить 15 лет нищих на пособии в 128€/мес.? Не стыдно Брюсселю участврвать в геноциде нищих страны. За 15 лет жизнь в 10 раз стала дороже. А те как выживали на 128€ так теперь влекут ползучий образ голода. ЕС абсолютно для нищих ни чего не дал. Сколько Латвия получает миллиардов и сколько получила с 2004 года как вступила в ЕС? Зато пилят везде- во всех министерствах, комисиях, проектах, во всех сферах жизни народа не просветная тьма. Бежать от сюда хочеться ни когда власть жить народу не дадст уже ни когда!
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Patriot58 минут назад
Svarìgàk ir apkarot korupciju un valsts izzagsanu un iemàcìties pareizi saimniekot, tad arì esoso iedalìto lìdzeklu pietiktu visam. Apmèram tà es atbildètu Briseles ierednu vietà.
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