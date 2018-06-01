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Жителям Латвии не хватает критического мышления, если они постоянно разочаровываются в стране и норовят из нее уехать. Так считает исполнительный директор общества Indexo, финансовый эксперт Том Крейцбергс.

""Я разочаровался в Латвии, я уезжаю".К сожалению, такие фразы появляются все чаще, и иногда они тиражируются крупными государственными СМИ в Латвии. Конечно же, Германия, Англия, Франция и другие развитые страны, куда едут латвийцы, могут похвастаться более высокой заработной платой, лучшей социальной защитой и правильно организованной государственной администрацией. Знаете, что еще объединяет эти страны? Они не боролись за коммунизм пятьдесят лет. Если тебе кажется, что в Латвии хорошо могут жить только чиновники, министры и администраторы неплатежеспособности, то проблема в твоей голове, а в не стране. Оглянись вокруг и ты увидишь много успешных людей, - отметил Крейцбергс.

Он подчеркнул, что передовые страны Европы не строили новое демократическое государство на плечах своих граждан, которым не принадлежало ничего, и которые кроме авторитаризама ничего не знали.

"Страна не виновата в том, что она уступает другим странам в уровне жизни. Виноваты вы сами, поскольку ждете каких-то чудес. А ведь то, чего мы достигли, несмотря на этот исторический фон, заслуживает восхищения. Да, всегда хочется более быстрого роста экономики, больших зарплат, лучших условий. Да, я тоже ненавижу коррупцию в госаппарате, меня раздражает бюрократия во многих отраслях. Мне становится плохо, когда я читаю про махинации в сфере неплатежеспособности", - сказал Крейцбергс.

В подтверждение своих слов, эксперт перечислил все успехи Латвии за годы независимости.

"Рост латвийской экономики с момента распада СССР был стремительным. С 1995 года валовой внутренний продукт вырос в 2,4 раза с учетом инфляции. Данные Центрального статистического бюро показывают, что реальные темпы экономического роста составляли 4% годовых. ВВП на душу населения вырос в 3 раза или более 5% в год. Да, в этом показателе есть и эффект уехавших латвийцев и все же - ВВП на душу населения в реальном выражении способен отражать благосостояние населения. Рост экономики на 4-5% в год - это очень хороший показатель. Мир полон развивающихся стран, которые могут только мечтать о таком росте в 20-летнем периоде развития. Средняя зарплата в Латвии за последние 20 лет выросла на 5% в год с учетом инфляции. По данным ЦСУ, с 1997 года средняя заработная плата в Латвии увеличилась в 5,4 раза или 8,8% в год", - пояснил Крейцбергс.

Источник: rus.db.lv

Фото: flickr.com/CFLA