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Предложенные Министерством образования и науки (МОН) реформы будет рассматривать следующий Сейм, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, от предложения МОН не надо отказываться, но его нужно улучшить.

"Я не хочу, чтобы вопрос был вообще снят с повестки дня. Реформы достаточно серьезные и необходимые, поэтому я надеюсь, что МОН постарается усовершенствовать предложение и подготовит ответы на вопросы депутатов", - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре концептуально отклонила инициативу МОН об отправке детей в школы в шестилетнем возрасте. Кроме того, комиссия поддержала предложение ввести новое, основанное на подходе компетенций, содержание образования на год позже, чем предлагало МОН.

Министр после заседания указал, что этому Сейму по крайней мере на уровне комиссий не достает смелости принять реформу. Политик надеется, что парламент следующего созыва будет более решительным и воплотит эти намерения в жизнь.