Реформа здравоохранения: рост зарплат ощутили не все медики (2)

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Общество | 2 июня 2018 года, 15:27

Увеличение зарплаты почувствовали в этом году только 50% врачей, свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом врачей (ЛОВ) и центром исследования общественного мнения SKDS об оценке врачами реформ в системе здравоохранения.

Прирост зарплат более чем на 10% был только у 11% врачей.

В основном реформа здравоохранения оценивается нейтрально - такое мнение выразили 29% респондентов. Отрицательно восприняли реформу 27% врачей, а положительно только 15%. Значительная часть врачей реформы не заметили.

Очень разнится мнение о реформе в зависимости от поколения врачей и специализации.

Данные опроса свидетельствуют о росте бюрократии, уменьшении времени, которое тратится на пациента, а также о том, что врачи совмещают работу в нескольких местах.

Комментарии 2
Саня18 минут назад
Недовольны? Вперёд на завод.
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И правильно10 минут назад
Все остальное зажала Чашка и её контора.Жалуются врачи те,которые командуют,дают распоряжения,и выписывают рецепты,и при этом недовольны и чего-то хотят ещё.
А ведь реально трудится младший мед персонал,а им повышения никакого,даже есть убыток. Добавив десяток евро они попадают под бОльший % налогов.Все это очередное вранье и отмаз министерства.
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