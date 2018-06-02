Суббота выдастся жаркой, лишь в Латгале возможен небольшой дождь (2)

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Общество | 2 июня 2018 года, 10:45

В субботу в Латвии в основном сохранится солнечная погода, больше облаков будет на востоке страны, где местами возможен кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха сегодня составит +24..+28 градусов, на большей части побережья будет +18..+23 градуса.

В Риге суббота будет солнечной, температура воздуха составит от +22 до +26 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о сильной жаре - в субботу и воскресенье на большей части территории страны температура повысится до +27..+29 градусов. По-прежнему в силе и оранжевое предупреждение о чрезвычайно высокой пожароопасности в лесах, в том числе в окрестностях Риги.

Комментарии 2
Синоптик19 минут назад
=на большей части побережья будет +18..+23 градуса.=
Это где? У нас на побережье в Видземе в 8 утра на солнце было 30. Тогда пишите где - в тени. У вентилятора. У кондиционера. Или как?
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Инга55 минут назад
Синопитики обещали дожь, грозу на прошлой неделе. А воз и ныне там))). Ужасно достала жара.
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