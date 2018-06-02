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В субботу в Латвии в основном сохранится солнечная погода, больше облаков будет на востоке страны, где местами возможен кратковременный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха сегодня составит +24..+28 градусов, на большей части побережья будет +18..+23 градуса.

В Риге суббота будет солнечной, температура воздуха составит от +22 до +26 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о сильной жаре - в субботу и воскресенье на большей части территории страны температура повысится до +27..+29 градусов. По-прежнему в силе и оранжевое предупреждение о чрезвычайно высокой пожароопасности в лесах, в том числе в окрестностях Риги.