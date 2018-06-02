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Из восьми официальных мест для купания в столице самая теплая вода сегодня на озере Бабелитис, самая холодная - на пляжах Рижского залива.

По данным спасательных станций полиции самоуправления Риги, на озере Бабелитис температура воды составляет +23 градуса, в Кишэзерсе - +21 градус, на Кипсале, Луцавсале и в Румбуле - +19 градусов.

Самая холодная вода сегодня на пляжах Вакарбулли, Даугавгривы и Вецаки - всего +16 градусов.