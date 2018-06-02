Температура воды в рижских водоемах: самая теплая и не очень
Общество | 2 июня 2018 года, 12:21
Из восьми официальных мест для купания в столице самая теплая вода сегодня на озере Бабелитис, самая холодная - на пляжах Рижского залива.
По данным спасательных станций полиции самоуправления Риги, на озере Бабелитис температура воды составляет +23 градуса, в Кишэзерсе - +21 градус, на Кипсале, Луцавсале и в Румбуле - +19 градусов.
Самая холодная вода сегодня на пляжах Вакарбулли, Даугавгривы и Вецаки - всего +16 градусов.