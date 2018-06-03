В Латвии походят международные военные учения НАТО (16)

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Общество | 3 июня 2018 года, 10:01

В Латвии с сегодняшнего дня до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе пройдут ежегодные международные военные учения Saber Strike, целью которых является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В этом году в учениях также участвует размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.

Учения Saber Strike 2018 проводятся одновременно с организованными Латвией международными военными учениями Summer Shield XV. В целом в учениях на территории Латвии примут участие более 3000 военнослужащих из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Активная фаза учений пройдет на военном полигоне в Адажи, в Руцавском, Ницском, Гробиньском, Приекульском, Дурбском, Айзпутском, Скрундском, Вайнедском, Салдусском и Лимбажском краях.

Учения Saber Strike охватят не только территорию Латвии, но и Литвы, Эстонии и Польши - в целом в них примут участие почти 18 000 военнослужащих из 19 стран.

Международные учения Saber Strike проводятся с 2010 года.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 16
Т341 час назад
Учитесь,не учитесь,всё равно если что таких люлей отгребёте,что мало не покажется,как в 1945,забыли?Только полные идиоты готовы тратить на весь этот цирк,сотни миллионов денег,когда страна сидит в глубокой жо...е.
2
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ал22 часа назад
Чтоб они все друг друга перестреляли, уроды!
3
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ЫАИ1 час назад
вероятно военные уверены - чем больше оружия тем прочнее мир ... думаю просто режим решил заработать немножко на военных базах на территории независимого демократического государства
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