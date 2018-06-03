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В Латвии с сегодняшнего дня до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе пройдут ежегодные международные военные учения Saber Strike, целью которых является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В этом году в учениях также участвует размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.

Учения Saber Strike 2018 проводятся одновременно с организованными Латвией международными военными учениями Summer Shield XV. В целом в учениях на территории Латвии примут участие более 3000 военнослужащих из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Активная фаза учений пройдет на военном полигоне в Адажи, в Руцавском, Ницском, Гробиньском, Приекульском, Дурбском, Айзпутском, Скрундском, Вайнедском, Салдусском и Лимбажском краях.

Учения Saber Strike охватят не только территорию Латвии, но и Литвы, Эстонии и Польши - в целом в них примут участие почти 18 000 военнослужащих из 19 стран.

Международные учения Saber Strike проводятся с 2010 года.

Фото: flickr.com/Latvijas armija