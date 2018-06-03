Пожароопасный период продолжается: выгорело семь гектаров леса (1)
Общество | 3 июня 2018 года, 10:20
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 лесных пожаров общей площадью 6,91 гектара, сообщает Государственная служба леса.
В целом на этой неделе выгорело уже 31,4 гектара леса.
В лесах Латвии продолжается пожароопасный период, который начался 27 апреля. В последние недели в стране стоит сильная засуха, поэтому в лесах сохраняется высокая пожароопасность.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 423 лесных пожара общей площадью 265 гектаров. В большинстве случаев их причиной было неосторожное обращение с огнем.
Фото: flickr.com/Juha-Matti Markkanen
выпилили а потом подожгли, судя по фото горели пни , так делают в росии выпиливаются не законно а потом поджигают и списывают на пожар
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