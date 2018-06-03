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Общество Tautas tiesību kustība организовало мероприятие против Балтийского прайда Mūzika par ģimenēm, пообещав на нем присутствие хоккеистов из латвийской национальной сборной. Якобы, на мероприятии будут спортивные игры с участием членов хоккейной команды Латвии. Однако Латвийская федерация хоккея не получала приглашений поучаствовать в нем.

Как сообщил генеральный секретарь LHF Виестур Козиолс, федерация не проинформирована о том, будут ли хоккеисты из сборной Латвии участвовать в данном мероприятии.

"Никого не делегировали туда. Это год выборов, поэтому мы оградились от каких-либо политических мероприятий", - заявил он.

Ни Козиолс, ни LHF не знают, что это за мероприятие и, кто является его организатором. Также в федерацию не поступало информации о приглашении хоккеистов на мероприятие.

Один из организаторов Mūzika par ģimenēm Валентин Еремеев пояснил, что хоккеисты были приглашены лично, а не через федерацию. По его словам, в мероприятии будут участвовать Роберт Букартс и Рихард Букартс.

Однако сами братья Букартсы категорично отрицают, что будут участвовать в мероприятии, поскольку согласия они не давали. Роберт Букартс заявил, что ни он, ни его брат ничего не слышали о Mūzika par ģimenēm и никто их туда не приглашал. По словам хоккеиста, заявления Еремеева являются выдумкой и неправдой.

Общество в соцсети Facebook призывает людей сделать выбор между участием в "Балтийском прайде" или мероприятии Mūzika par ģimenēm, которое организаторы называют праздником семьи. Tautas tiesību kustība указывают, что являются активистами, которые поняли "одну правду" и решили организовать "традиционный праздник семьи, когда в центре Риги состоится марш геев и лесбиянок".

В приглашении на мероприятие общество отметило, что "гендеризм является самой страшной чумой, которая идет с Запада".

"За этой границей находятся наши традиционные ценности, наши права растить наших детей по обычаям предков - сильных, душевно здоровых. Или же полное уничтожение ценностей, которое требуют вечно толерантные лицемеры, которые продали нашу страну", - указали организаторы мероприятия.

Праздник семьи планируется провести 9 июня на Луцавсале, в Риге. Общество обещает, что на мероприятии выступят музыканты из Латвии и Эстонии, например, The Rigans, Zvejnieka meita и Каспар Эзериньш. Также, по словам организаторов, на празднике будут и различные мероприятия для детей.

Общество Tautas tiesību kustība было основано в феврале этого года. Согласно информации на портале Firmas.lv, зарегистрированы в нем три должностных лица, в том числе и Еремеев.

Напомним, в этом году "Балтийский прайд" проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет 9 июня, он начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде уже заявили около 2000 человек.

Источник: NRA

Фото: flickr.com/Michael Pretzsch