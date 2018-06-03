Противники гей-парада пообещали мероприятие с хоккеистами из сборной Латвии (1)
Общество Tautas tiesību kustība организовало мероприятие против Балтийского прайда Mūzika par ģimenēm, пообещав на нем присутствие хоккеистов из латвийской национальной сборной. Якобы, на мероприятии будут спортивные игры с участием членов хоккейной команды Латвии. Однако Латвийская федерация хоккея не получала приглашений поучаствовать в нем.
Как сообщил генеральный секретарь LHF Виестур Козиолс, федерация не проинформирована о том, будут ли хоккеисты из сборной Латвии участвовать в данном мероприятии.
"Никого не делегировали туда. Это год выборов, поэтому мы оградились от каких-либо политических мероприятий", - заявил он.
Ни Козиолс, ни LHF не знают, что это за мероприятие и, кто является его организатором. Также в федерацию не поступало информации о приглашении хоккеистов на мероприятие.
Один из организаторов Mūzika par ģimenēm Валентин Еремеев пояснил, что хоккеисты были приглашены лично, а не через федерацию. По его словам, в мероприятии будут участвовать Роберт Букартс и Рихард Букартс.
Однако сами братья Букартсы категорично отрицают, что будут участвовать в мероприятии, поскольку согласия они не давали. Роберт Букартс заявил, что ни он, ни его брат ничего не слышали о Mūzika par ģimenēm и никто их туда не приглашал. По словам хоккеиста, заявления Еремеева являются выдумкой и неправдой.
Общество в соцсети Facebook призывает людей сделать выбор между участием в "Балтийском прайде" или мероприятии Mūzika par ģimenēm, которое организаторы называют праздником семьи. Tautas tiesību kustība указывают, что являются активистами, которые поняли "одну правду" и решили организовать "традиционный праздник семьи, когда в центре Риги состоится марш геев и лесбиянок".
В приглашении на мероприятие общество отметило, что "гендеризм является самой страшной чумой, которая идет с Запада".
"За этой границей находятся наши традиционные ценности, наши права растить наших детей по обычаям предков - сильных, душевно здоровых. Или же полное уничтожение ценностей, которое требуют вечно толерантные лицемеры, которые продали нашу страну", - указали организаторы мероприятия.
Праздник семьи планируется провести 9 июня на Луцавсале, в Риге. Общество обещает, что на мероприятии выступят музыканты из Латвии и Эстонии, например, The Rigans, Zvejnieka meita и Каспар Эзериньш. Также, по словам организаторов, на празднике будут и различные мероприятия для детей.
Общество Tautas tiesību kustība было основано в феврале этого года. Согласно информации на портале Firmas.lv, зарегистрированы в нем три должностных лица, в том числе и Еремеев.
Напомним, в этом году "Балтийский прайд" проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет 9 июня, он начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.
О своем участии в параде уже заявили около 2000 человек.
Источник: NRA
Фото: flickr.com/Michael Pretzsch