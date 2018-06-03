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Утром в воскресенье температура воды на пляжах Синего флага в Юрмале составляла от +17 градусов в Дубулты и Меллужи до +20 градусов в Булдури и Яункемери, свидетельствуют данные Юрмальского самоуправления.

Ожидается, что в течение дня вода станет еще немного теплее. В субботу днем температура воды в Юрмале составляла +21 градус.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Рижском заливе на побережье Курземе в воскресенье утром составляла +13..+18 градусов, в районе Саулкрасты - всего +11 градусов.

Холодная вода сохраняется в открытом море - температура воды в Вентспилсе и Лиепае составляет всего +8..+10 градусов.

Температура воды в реках и озерах - от +18 до +23 градусов.

В понедельник и вторник ожидается сильный ветер, поэтому на многих официальных пляжах спасательные службы могут запретить купание, подняв красный флаг.

Фото: flickr.com/Julia Besson