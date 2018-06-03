Пабрикса возмутила стоимость пива в Эстонии (8)
Нынешний состав эстонского правительства долго не продержится, если цены на алкоголь продолжат расти. Об этом депутат Европарламента Артис Пабрикс сообщил в соцсети Twitter.
Он выразил недовольство стоимостью пива в Эстонии, пожелав удачи латвийским торговцам спиртным, которые продают алкоголь у границы.
"Это эстонское правительство долго не продержится - пол-литра пива стоит 8,45 евро. Удачи латвийским торговцам, работающим у границы", - написал евродепутат.
Šī igauņu valdība ilgi neturēsies-alus cena 0,5 L 8.45 eiro. Lai veicas latviešu pierobežas tirgotājiem.— Artis Pabriks (@Pabriks) June 2, 2018
Напомним, в феврале недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином. Своеобразную акцию протеста эстонские граждане приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.
Организатор акции Таави Лепик пояснил, что акцизы на алкоголь и топливо с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло и в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.
Фото: pixabay.com
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хз где он там шлялся и под чем. бутылка 1.5 евро в среднем.