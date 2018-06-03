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Нынешний состав эстонского правительства долго не продержится, если цены на алкоголь продолжат расти. Об этом депутат Европарламента Артис Пабрикс сообщил в соцсети Twitter.

Он выразил недовольство стоимостью пива в Эстонии, пожелав удачи латвийским торговцам спиртным, которые продают алкоголь у границы.

"Это эстонское правительство долго не продержится - пол-литра пива стоит 8,45 евро. Удачи латвийским торговцам, работающим у границы", - написал евродепутат.

Šī igauņu valdība ilgi neturēsies-alus cena 0,5 L 8.45 eiro. Lai veicas latviešu pierobežas tirgotājiem. — Artis Pabriks (@Pabriks) June 2, 2018

Напомним, в феврале недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином. Своеобразную акцию протеста эстонские граждане приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

Организатор акции Таави Лепик пояснил, что акцизы на алкоголь и топливо с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло и в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.

Фото: pixabay.com