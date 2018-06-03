Пабрикса возмутила стоимость пива в Эстонии (8)

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Общество | 3 июня 2018 года, 14:30

Нынешний состав эстонского правительства долго не продержится, если цены на алкоголь продолжат расти. Об этом депутат Европарламента Артис Пабрикс сообщил в соцсети Twitter.

Он выразил недовольство стоимостью пива в Эстонии, пожелав удачи латвийским торговцам спиртным, которые продают алкоголь у границы.

"Это эстонское правительство долго не продержится - пол-литра пива стоит 8,45 евро. Удачи латвийским торговцам, работающим у границы", - написал евродепутат.

Напомним, в феврале недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином. Своеобразную акцию протеста эстонские граждане приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

Организатор акции Таави Лепик пояснил, что акцизы на алкоголь и топливо с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло и в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
1234566 минут назад
О псинка и тут уже отметится успела!Молодец псинка,команду тявкать,выполняешь исправно!Возьми с полки косточку!
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мда2 минуты назад
пол-литра пива стоит 8,45 евро
***
хз где он там шлялся и под чем. бутылка 1.5 евро в среднем.
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123456меньше минуты назад
Тявкать команда была)То что ты страдаешь геронтофилией,все уже давно поняли псинка)Тебе уже тут не раз писали,не пытайся даже тут кого либо троллить,это выглядит как минимум смешно,и по детски,и очередной раз только показывает,уровень твоего умственного развития))))
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