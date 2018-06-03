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25 мая исполнилось восемь лет со дня исчезновения присяжного адвоката Айнара Платациса, и полиция по-прежнему не исключает, что он был убит, однако подозреваемых у нее нет, сообщили в Госполиции.

Заявление о пропаже Платациса подали его коллеги из адвокатского бюро. 25 мая 2010 года автомашина адвоката Mercedes-Benz 500 была обнаружена в Муцениеки, недалеко от комплекса отдыха Ezerkrasts. Самого Платациса последний раз видели вечером 24 мая, когда он уходил с работы.

Как сообщили в Госполиции, по делу по-прежнему продолжается расследование, но никой информации о том, где может находиться Платацис, в их распоряжении нет.

Полиция не исключает, что адвокат был убит. В 2014 году уголовный процесс об его исчезновении был переквалифицирован по статье об убийстве.

В рамках расследования полиция допросила множество людей, провела экспертизы, сотрудничала с правоохранительными органами других стран.

В настоящее время основная версия полиции заключается в том, что исчезновение Платациса связано с его профессиональной деятельностью.

Фото: diena.lv