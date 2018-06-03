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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году получило от поставщиков рекламных услуг больше прейскурантов на рекламу, чем перед предыдущими выборами в Сейм, и они свидетельствуют о том, что политическую рекламу в принадлежащей им собственности перед выборами намерены размещать сами политики, их родственники, а также самоуправления.

Период агитации перед парламентскими выборами продлится с 9 июня до 6 октября. До 9 мая электронные средства массовой информации, издания прессы и поставщики рекламных услуг в интернете или в общественных местах должны были предоставить свои расценки на размещение предвыборной агитации.

В KNAB сообщили, что в этом году расценки подало больше поставщиков рекламных услуг, чем перед предыдущими парламентскими выборами, и особенно увеличилось число желающих разместить наружную рекламу, среди которых много физических лиц. Динамику цен на размещение рекламы бюро не оценивало.

По данным бюро, расценки подали владельцы 57 печатных изданий и их электронных версий. Рекламу готовы размещать многие региональные издания, в том числе русскоязычные. Также прейскуранты на рекламу предоставили журналы об астрологии, издания, предназначенные для женщин, бизнесменов и любителей рукоделия.

Например, в даугавпилсской газете "Наш город" размещение рекламной статьи на 1000 знаков будет стоить 20 евро, а цена рекламных площадей в журнале Ieva составляет от нескольких сотен до 2680 евро.

Расценки KNAB подали 255 поставщиков услуг наружной рекламы, среди которых много частных лиц, предпринимателей и известных рекламных фирм. Наружную рекламу готовы размещать также многие самоуправления - Илукстский, Саласпилсский, Икшкильский, Резекненский края и др.

Также политическую рекламу на принадлежащих им объектах намерены размещать и сами политики. Договор на сумму 10 евро с представляемым им Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) планирует заключить министр сообщения Улдис Аугулис.

С июня по октябрь министр намерен разместить рекламный плакат в принадлежащей ему собственности "Аугули" в Добельском крае.

Рекламу на своем автомобиле и в своей собственности в Дагдском крае готов разместить также депутат Сейма Юрис Вилюмс (Латвийское объединение регионов) всего за 1 евро в месяц.

Среди лиц, которые готовы перед выборами разместить наружную политическую рекламу, много родственников нынешних политиков. Ряд крестьянских хозяйств планируют заключить договоры о сотрудничестве с СЗК о размещении рекламы, также рекламу готовы размещать родственники политиков СЗК, которые за эту услугу просят символические суммы.

Компания Pilsētas līnijas в соответствии с договорами о размещении рекламы с такими крупными пассажирскими перевозчиками, как, например, Rīgas satiksme и Лиепайский автобусный парк, подала расценки на размещение политической рекламы в общественном транспорте. Реклама площадью 150 квадратных метров на низкопольном трамвае в Риге будет стоить 2880 евро в месяц, а реклама площадью до 40 квадратных метров в автобусе - 1050 евро в месяц.

Прейскуранты на размещение агитационных материалов KNAB также подали владельцы почти 30 интернет-порталов.

Выборы в Сейм пройдут 6 октября.