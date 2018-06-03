Большинство латвийцев одобряют идею всенародного избрания президента (12)

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Общество | 3 июня 2018 года, 19:28

Большая часть жителей Латвии считают, что президента должен избирать народ, а не депутаты Сейма, свидетельствуют результаты опроса SKDS.

Согласно опубликованным в Twitter данным 75% респондентов полностью или скорее согласны с мнением о том, что на выборах президента должен голосовать народ. Идею всенародного избрания президента полностью поддерживают 45% опрошенных (год назад — 46%), а скорее поддерживают — 30% (год назад — 33%).

Не поддержали избрание президента народом 14% опрошенных.

Напомним, в 2017 году президент Латвии Раймонд Вейонис призвал парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

По словам Вейониса, всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 12
Вывод55 минут назад
Президента должен выбирать народ, а не кучка дегенератов в зоопарке!
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Правильно!1 час назад
Нефиг депутатам, самим себе, смотрящего выбирать - коррупция на самом высшем уровне.
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Патриот 44 минуты назад
У нас нет подобия Путина, так што лучьше выбрать красивую обезьяну из зоопарка, она гораздо мудрее претендентов да и людей повеселит. Достали эти дебильные профашистские рожи.
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