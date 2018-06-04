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Латвийское общество врачей (ЛОВ) предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства, пишет rus.lsm.lv.

Соответствующее предложение общество направило в парламентскую комиссию по социальным и трудовым делам, где сейчас рассматриваются поправки к закону об обороте табачных изделий и других продуктов для курения.

В законе об обороте табачных изделий, продуктов растительного происхождения для курения, электронных сигарет и предназначенных для них жидкостей содержится ряд ограничений. Например, закон запрещает курить в присутствии детей, в парках и подъездах многоквартирных домов.

ЛОВ предлагает пополнить этот список представителями различных профессий – учителями, медиками, полицейскими. Запрет может касаться и высших государственных чинов, включая президента, министров и депутатов. Президент ЛОВ Петерис Апинис заявил, что запрет будет касаться только курения на рабочем месте.

"Логика в том, что ни в одной демократической стране мы даже не можем представить, чтобы кто-либо из высших должностных лиц государства курил. Бывший президент США Барак Обама сразу же покинул эту лигу, когда был избран, еще не дожидаясь того момента, когда он вступил в должность президента", - отметил руководитель ЛОВ.

Главная же цель поправок – не позволить возникнуть мнению, что в курении нет ничего плохого.

"Если учитель курит, это фантастическое предложение для всех его воспитанников делать то же самое. Не дай Бог некий педагог придет в школу в нетрезвом состоянии. Это 100% послание, что ничего плохого в этом нет. То же самое касается и полицейских. Если полицейский курит на работе, неважно, носит ли он в этот момент форму (..), нет ничего хуже, чем показывать негативный пример", - уверен Апинис.

Руководитель парламентской Комиссии по социальным и трудовым вопросам Айя Барча указала, что надо понимать как контролировать соблюдение запрета.

"Предложение интересное, но тут еще придется подумать, как все это контролировать, если такой закон будет примет", - заявила она.

По словам Барчи, предложение сначала следует изучить.

"Надо очень внимательно относиться к вопросу о правах человека. Омбудсмен занимается этими вопросами очень серьезно, а чтобы не оказаться потом в Конституционном суде, надо немного изучить это предложение", - сказала она.

Депутаты уже договорились, что сигареты в магазинах должны быть в местах, которые не видит покупатель. Предложение ЛОВ же планируется рассмотреть на одном из следующих заседаний.

Фото: pixabay.com