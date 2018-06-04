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На территории прекратившего деятельность Liepājas metalurgs в будущем может быть создан индустриальный парк или центр обработки данных, сообщили в воскресенье, 3 июня, в передаче LNT Ziņas.

Над этими сценариями уже многие месяцы работает Министерство экономики, которое больше не полагается на возможность восстановления деятельности предприятия.

"Центр обработки данных большей или меньшей мощности и достаточно развитый индустриальный парк - это самые вероятные сценарии, к которым мы сейчас движемся", - заявил заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко.

Также представитель ведомства отметил, что созданием центра обработки данных заинтересовались мировые брэнды.

"Мы связываемся с большими создателями центров обработки данных, например, Google и Facebook. Мы высылаем информацию, встречаемся с людьми из регионального и мирового руководства. Самое главное - мы поддерживаем связь с компаниями, которые дают консультации", - указал Алексеенко.

Однако единственным минусом Лиепаи является аспект безопасности - Россия близко. Если все таки удастся заверить компании, что благодаря членству в НАТО и Евросоюзе, в Латвии безопасно, это могло бы значить около 300 миллионов евро в инвестициях и привлечение очень высоко квалифицированных работников.

В передаче отметили, что если бы в Латвию пришла компания Google, это бы открыло двери для другого бизнеса.

Еще более выгодным может быть построение индустриального парка, что в целом не исключает создание центра обработки данных. Минэкономики считает, что в Лиепае можно разместить 20 больших предприятий, где работу нашли бы 5000 человек. Интерес об участии в данном проекте выразила Торговая и промышленная камера Германии.

Согласно прогнозам Минэкономики, если ситуация обернется в пользу создания индустриального парка, уже в течение следующего года могли бы появиться первые клиенты. Между тем, в случае с центром обработки данных до рукопожатия дело дойдет не ранее второй половины 2019 года.

Тем временем завод пока продают по частям, еще не продан ее самый ценный актив - электрическая печь для плавления стали. Ее присмотрела британская компания British Steel, однако в течение какого-то времени закончить переговоры не удастся, что еще больше усиливает надежду о возобновлении работы Liepājas metalurgs.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности Liepājas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество комбината на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов

Фото: flickr.com/Riga Secondary School Number 6