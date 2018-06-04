Синоптики предупреждают о резком похолодании
Во второй половине дня в понедельник, 4 июня, в Латвии ожидается резкое похолодание, прогнозируют синоптики.
Но еще днем, перед прохождением холодного атмосферного фронта в Земгале, Рижском районе и Латгалии температура воздуха повысится до +27 +29 градусов.
В середине дня на севере Курземе, а позднее в остальных районах страны ветер переменит направление на северное, северо-западное, что вызовет существенное снижение температуры воздуха. Вечером на большей части территории страны температура воздуха составит +11 +16 градусов.
Усилится облачность, во многих местах возможны кратковременные дожди. На востоке страны возможны грозы.
В Риге возможны кратковременные дожди, скорость порывов ветра - до 16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +27 градусов. Во второй половине дня станет прохладнее, температура воздуха опустится до +14 градусов.
Погодные условия определяет юго-западная часть циклона и холодный атмосферный фронт, приближающийся со стороны Скандинавии.
Специалисты напоминают, что сильный ветер может быть опасен при пожарах.