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Латвия заняла 107 место в рейтинге качества дорог по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

Кроме того, у Латвии самая низкая позиции и среди стран Балтии — Литва расположилась на 37-м месте, а Эстония заняла 38-ю строчку в рейтинге.

Всего в перечне учтены 137 стран.

Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

Россия оказалась на 114 месте с 2,9 балла, однако в рейтинге указано, что у российских дорог замечен тренд на улучшение.

Фото из Flickr/KenC1983