Общество |

Прощание с убитым администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом состоится 6 июня. Об этом рассказала мать убитого Даце Бункус в своем обращении к жителям Латвии.

"Это время глубокого траура для нашей семьи. Прошу общество и СМИ уважать личное пространство семьи и память Мартиньша. Спасибо за понимание. Все, кто хотел бы попрощаться с ним, приглашены к совместной молитве в Старой церкви Гертруды, по адресу Гертрудес, 8, 6 июня в 12 часов", - написано в заявлении.

"Я хотела бы сказать огромное спасибо полиции и другим сотрудникам органов внутренних дел, что в эти дни они не жалели сил, чтобы поймать убийцу Мартиньша и заказчика преступления. Нет никаких сомнений в том, что дело будет раскрыто, и не имеет значения, будет ли это завтра, через неделю или год", - сказал Даце.

Она также призывает людей сообщать в полицию, если кто-то был свидетелем убийства.

"Пожалуйста, не откладывайте и обращайтесь в полицию. Даже незначительные детали могут оказаться важными в расследовании", - отмечает она.

Напомним, Госполиция рассматривает возможность назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности информации.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7