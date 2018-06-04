Мать убитого Бункуса обратилась к жителям Латвии (34)

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Общество | 4 июня 2018 года, 10:19

Прощание с убитым администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом состоится 6 июня. Об этом рассказала мать убитого Даце Бункус в своем обращении к жителям Латвии.

"Это время глубокого траура для нашей семьи. Прошу общество и СМИ уважать личное пространство семьи и память Мартиньша. Спасибо за понимание. Все, кто хотел бы попрощаться с ним, приглашены к совместной молитве в Старой церкви Гертруды, по адресу Гертрудес, 8, 6 июня в 12 часов", - написано в заявлении.

"Я хотела бы сказать огромное спасибо полиции и другим сотрудникам органов внутренних дел, что в эти дни они не жалели сил, чтобы поймать убийцу Мартиньша и заказчика преступления. Нет никаких сомнений в том, что дело будет раскрыто, и не имеет значения, будет ли это завтра, через неделю или год", - сказал Даце.

Она также призывает людей сообщать в полицию, если кто-то был свидетелем убийства.

"Пожалуйста, не откладывайте и обращайтесь в полицию. Даже незначительные детали могут оказаться важными в расследовании", - отмечает она.

Напомним, Госполиция рассматривает возможность назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности информации.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7

Комментарии 34
Просто так4 часа назад
Я так понимаю, семья далеко не бедная. Но вознаграждение за полезную информацию собирается предлагать полиция, т.е. из денег налогоплательщиков. Т.е. даже здесь неплохо устроились.
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ёжик4 часа назад
только что прочитал инфjрмацию об этой семейке в LSM/ru, просто нет слов от омерзения их методам обогащения и брата и матери и убитого и скольким же политикам они проплачивали свои грязные дела. фуууу
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Патриот 3 часа назад
Уважать кого?! Вашего выродка?!!!!! Который грабил страну и людей которые попадали в сложные ситуации?!!!! Прости меня господи, ни когда ещё не говорил так о покойных но этому уроду и всей его семейке гореть в аду!!!!
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