"На **й за поребрик": Бабченко советовал выгнать из Латвии защитников русского (47)

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Общество | 5 июня 2018 года, 07:36

Блогер и журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала СБУ в рамках спецоперации, в свое время со страницы Facebook комментировал митинги защитников русских школ в Латвии. Для латвийской публики тогда это осталось незамеченным, но сейчас для некоторых приобрело актуальность. Об этом написал латвийский активист, чиновник и руководитель проектов Марис Лусте.

"Провокатор российских спецслужб Аркадий Бабченко еще пару месяцев назад конкретно высказался о демонстрациях защитников русских школ в Латвии", - написал Лусте.

Тогда, 7 апреля 2018 года, Бабченко посоветовал, как он выразился, латышам, собрать всех митингующих и вывезти за пределы Латвии.

"Митинг за защиту русского языка в Латвии. Люди, которые, прожив двадцать восемь лет в стране, так и не выучили её языка, предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу. Потому что их величества русские хотят в их стране говорить на своем языке. Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский язык их, блядь, из Риги до Киева доведет. Латыши, хотите совет? Вот просто весь этот митинг в авоську - со всеми барабанами, плакатами и колорадками - и нахуй за поребрик. Сразу. Без разговоров. Пока в один прекрасный день не проснулись в Рижской народной республике", - написал Бабченко.

По словам латвийского публициста Элиты Вейдемане, Бабченко все верно написал.

Одна из пользовательниц указала: "Частенько читая высказывания российских русских об этих митингах вижу, что именно так нашу ситуацию характеризуют многие из них".

Вейдемане ответила, что, "конечно, ведь не все на голову стукнутые люмпен-пролетариаты".

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Напомним, убийство Бабченко было инсценировано вечером 29 мая. На следующий день СБУ объявила, что постановка была необходима для того, чтобы задержать заказчика готовящегося реального покушения на журналиста.

Комментарии 47
Мда1 час назад
Инсценировка убийства прошла"успешно",теперь этого....завалялят по-настоящему. Может и правильно.
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Гражданин латвии52 минуты назад
А как быть с теми сотнями тысяч русских граждан,которые здесь жили ещё до появления искусственного изобретения-латышского языка?
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Патриот 1 час назад
Там его козла не прибили, здесь точно прибьют.
2
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