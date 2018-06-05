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Блогер и журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала СБУ в рамках спецоперации, в свое время со страницы Facebook комментировал митинги защитников русских школ в Латвии. Для латвийской публики тогда это осталось незамеченным, но сейчас для некоторых приобрело актуальность. Об этом написал латвийский активист, чиновник и руководитель проектов Марис Лусте.

"Провокатор российских спецслужб Аркадий Бабченко еще пару месяцев назад конкретно высказался о демонстрациях защитников русских школ в Латвии", - написал Лусте.

Uz Krievijas specdienestu grauda esošais provokators Babčenko pirms pāris mēnešiem konkrēti izteicās arī par krievu skolu aizstāvju demonstrācijām Latvijā pic.twitter.com/CvdjfUEZhG — Māris Luste (@MLuste) June 3, 2018

Тогда, 7 апреля 2018 года, Бабченко посоветовал, как он выразился, латышам, собрать всех митингующих и вывезти за пределы Латвии.

"Митинг за защиту русского языка в Латвии. Люди, которые, прожив двадцать восемь лет в стране, так и не выучили её языка, предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу. Потому что их величества русские хотят в их стране говорить на своем языке. Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский язык их, блядь, из Риги до Киева доведет. Латыши, хотите совет? Вот просто весь этот митинг в авоську - со всеми барабанами, плакатами и колорадками - и нахуй за поребрик. Сразу. Без разговоров. Пока в один прекрасный день не проснулись в Рижской народной республике", - написал Бабченко.

По словам латвийского публициста Элиты Вейдемане, Бабченко все верно написал.

Одна из пользовательниц указала: "Частенько читая высказывания российских русских об этих митингах вижу, что именно так нашу ситуацию характеризуют многие из них".

Вейдемане ответила, что, "конечно, ведь не все на голову стукнутые люмпен-пролетариаты".

Напомним, убийство Бабченко было инсценировано вечером 29 мая. На следующий день СБУ объявила, что постановка была необходима для того, чтобы задержать заказчика готовящегося реального покушения на журналиста.