Общество |

После того, как Госполиция активно стала призывать общество содействовать в раскрытии убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, в соцсетях развернулась острая дискуссия, а стоит ли правоохранительным органам помогать. Некоторые указывали, что полиция им в свое время не помогла, поэтому они не считают, что людям теперь надо помогать полицейским.

Пользователь соцсети Facebook Карлис Апалупс, являющийся лучшим студентом третьего курса юридического факультета бизнес-школы Turība, с такой позицией не согласен и решил написать пост в защиту стражей порядка. Его рассуждения привлекли внимание большого числа пользователей, которые поделились постом более тысячи раз.

Портал Mixnews публикует обращение в полном объеме в переводе на русский язык.

"Представь, ты молод, порядочный юноша или девушка, и считаешь себя борцом за добро. Ты поступаешь в государственный полицейский колледж и через год-два у тебя начинается настоящая работа в каком-нибудь участке. Ты получаешь среднюю зарплату, с которой можно прожить, так как ты ведь там не из-за зарплаты.

Первое впечатление о коллегах - они такие разные, есть несколько, находящихся в стрессе и все время "мать-перемать", а есть такие, которые все это скрывают за шуточках и за легким отношением.

Ты, молодое поколение, получаешь дела по распределению, так как твое появление разгружает остальных. Тебе кажется, что дел может быть пара...Пара и есть, только пара сотен. Если без преувеличения сотни! Одно серьезное, другое не очень, но за каждым заявлением в полицию стоит уязвленный человек - и ты там для него! Твоя задача решить, но как?

Ты пытаешься, длятся долгие часы, не чувствуешь и отключаешься от личной жизни, начинаешь спать в участке, воняешь как зверь. Вызов - убийство, мать организовала убийство своего сына, чтобы не выплачивать взятые им быстрые кредиты. Второй вызов - пожар с трупом, третий вызов - отец изнасиловал свою малолетнюю дочь.

И так каждую неделю, почти каждый день. А ты стараешься, только для всего времени не хватает. Для семьи времени нет, для друзей тоже нет - это все твои коллеги.

И тогда ты идешь домой, на часах немного за полночь, нет никого, кто тебя бы ждал и нет никого, кому бы ты мог сказать "спокойной ночи". Некому высказать свои чувства и переживания.

Перед сном ты заходишь в Facebook, читаешь новость про убийство Мартиньша Бункуса и в комментариях, твои знакомые и незнакомые тебе люди пишут, что ты "мусор", "коррумпант", "свинья". Ты все перевариваешь, остываешь, и с утра все начинается с начала.

Ежегодно полицейские совершают самоубийства из своего служебного оружия, полицейским приходится работать в 2 местах, чтобы обеспечить свою семью, в полиции катастрофически не хватает кадров, но престиж полиции создается не только от их отношений с обществом, но и от нашего отношения к ним, очень часто большого вблизи не разглядеть. Полицейские герои и настало время им сказать спасибо! Спасибо Госполиции!", - написал Карлис.

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе в среду, 30 мая в Риге у Братского кладбища был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. После убийства полиция в поисках преступников по горячим следам обратилась к обществу за содействием. Людей просили сообщать о подозрительных действиях, которые они могли видеть в окрестностях Межапарка и Лесного кладбища за последнюю неделю, а также просила автоводителей делиться материалами с видеорегистраторов.

фото: flickr.com, twitter.com/ltvzinas