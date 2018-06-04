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Нехватка врачей в регионах является наболевшей проблемой, и Министерство здравоохранения нашло инструмент, как побудить врачей работать за пределами столицы, пишет nra.lv.

Если врач согласится пять лет работать в регионе, он может претендовать на значительную финансовую поддержку. В целом на это предусмотрено 10 млн евро. Те, кто уже работает вне Риги или намерен это делать, считают, что поддержка станет дополнительным гарантом для тех, кто уже принял решение, но вряд ли мотивирует сменить место работы и проживания.

Говоря конкретнее, врач с женой и двумя детьми, работающий в Риге и готовый переехать в Валмиеру, получит 10 792 евро, а семейный врач с мужем и двумя детьми, которая из столицы готова переселиться в регион, получит 13 489 евро, отмечает газета.

Фото из Flickr/AbiKhairulAizad^^