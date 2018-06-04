Минздрав потратит 10 млн евро на переселение врачей в регионы (6)

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Общество | 4 июня 2018 года, 11:57

Нехватка врачей в регионах является наболевшей проблемой, и Министерство здравоохранения нашло инструмент, как побудить врачей работать за пределами столицы, пишет nra.lv.

Если врач согласится пять лет работать в регионе, он может претендовать на значительную финансовую поддержку. В целом на это предусмотрено 10 млн евро. Те, кто уже работает вне Риги или намерен это делать, считают, что поддержка станет дополнительным гарантом для тех, кто уже принял решение, но вряд ли мотивирует сменить место работы и проживания.

Говоря конкретнее, врач с женой и двумя детьми, работающий в Риге и готовый переехать в Валмиеру, получит 10 792 евро, а семейный врач с мужем и двумя детьми, которая из столицы готова переселиться в регион, получит 13 489 евро, отмечает газета.

Фото из Flickr/AbiKhairulAizad^^

Комментарии 6
Один вопрос2 часа назад
Что получат пациенты?
Направление на анализы и пшёл нах?
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Ну? 2 часа назад
Переселят десяток-другой,а остальные деньги себе в карман. Пациентам от этого не жарко,не холодно. Качество обслуживания и отношение никак не изменится.Просто чьи-то кошельки станут толще,а рожи ещё наглее.
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Патриот 2 часа назад
В Риге врачей то не осталось, какие регионы?! Опять открыли новую кормушку чинуши для своих родных и близких! Бездарным с дипломом пристроить которые смогут вылечить свиней заболевших гриппом. Умрет так умрет.
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