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Никакой трагедии не произошло, потому что депутаты комиссии по образованию, науке и культуре поддержали большую часть реформ образования, за исключением обучения в школе с шести лет, заявил министр образования Карлис Шадурскис, комментируя решение, принятое комиссией на прошлой неделе.

Важно, что реформа не отклонена в целом, потому что компетентностный подход - это очевидное требование 21-го века, и нынешняя система уже не может обеспечить молодежи адекватные знания, сказал министр.

"Очевидно, депутаты недопоняли, насколько важны эти изменения, и потребуется разъяснительная работа", - сказал министр, который намерен вести переговоры с коалиционными партиями.

"Если депутаты решат отложить на год введение компетентностного подхода, это не остановит введение нового содержания образования, но замедлит его", - сказал министр.

Говоря о реформе шестилеток, министр сказал, что, если будет договоренность ввести ее с 2021 года, а не с 2019, как планировалось ранее, то все задействованные учреждения могут продолжать подготовку.

Однако решение парламентской комиссии заставит следующее правительство все начинать с нуля. Министр не "махнул рукой" на эту инициативу и продолжит убеждать коалиционные партии.