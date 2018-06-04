Шадурскис о "реформе шестилеток": я продолжу убеждать депутатов! (15)

фото

Общество | 4 июня 2018 года, 15:43

Никакой трагедии не произошло, потому что депутаты комиссии по образованию, науке и культуре поддержали большую часть реформ образования, за исключением обучения в школе с шести лет, заявил министр образования Карлис Шадурскис, комментируя решение, принятое комиссией на прошлой неделе.

Важно, что реформа не отклонена в целом, потому что компетентностный подход - это очевидное требование 21-го века, и нынешняя система уже не может обеспечить молодежи адекватные знания, сказал министр.

"Очевидно, депутаты недопоняли, насколько важны эти изменения, и потребуется разъяснительная работа", - сказал министр, который намерен вести переговоры с коалиционными партиями.

"Если депутаты решат отложить на год введение компетентностного подхода, это не остановит введение нового содержания образования, но замедлит его", - сказал министр.

Говоря о реформе шестилеток, министр сказал, что, если будет договоренность ввести ее с 2021 года, а не с 2019, как планировалось ранее, то все задействованные учреждения могут продолжать подготовку.

Однако решение парламентской комиссии заставит следующее правительство все начинать с нуля. Министр не "махнул рукой" на эту инициативу и продолжит убеждать коалиционные партии.

Комментарии 15
Реалист2 часа назад
А что касается вашей радости , что принят закон об образовании на латышском языке , то это похоже на радость одного соседа , когда горит дом соседа рядом !. Волновать вас должно в первую очередь качество образования , а вы радуетесь , что группе учеников будет сложно (но поначалу) освоить знания , которые предоставлены на очень низком уровне . Так что плохо будет в итоге всем , а не только русским . Но русские спокойно пополнят свои знания по российским программам , что я делаю со своими именинами - знания прежде всего и важнее политики , а латышские дети и их родители видно будут вторить вашему клише -" 100% atbalstu ........" - а дальше вставляете любой текст . Это не патриотизм соглашаться со всеми решениями , если бы вы были действительно патриотом , то давно таких как Шадурскис близко не подпускали к власти .
2
Ответить
Отец троих детей3 часа назад
Дать бы этому дебилу по морде от души.....
3
Ответить
Реалист2 часа назад
Никто не будет против разумных реформ , вызванный изменением мира и требованием времени. Но когда реформа провозглашена ради имитации работы министерства , таких реформаторов надо лишать права голоса навечно . Данные изменения для шестилеток не подтверждены ни психологами , ни медиками - педиаторами , не прошли они и согласования с родителями - просто кучка чиновников села и решила , а это не считается обоснованным подходом к вопросу о шестилетках . Может быть его внук или правнук и есть гиперактивный и его надо быстренько нагрузить по полной , но по отдельным исключениям без анализа подготовки большинства детей , такие выводы делать очень непрофессионально . Спешка нужна в других слу ах , но не в этом , когда речь идёт о здоровье психическом и физическом.
3
Ответить