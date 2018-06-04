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Депутат Сейма Янис Домбрава, представляющий Национальное объединение (VL-TB/LNNK), обвиняет латвийских журналистов в необъективном освещении его инициативы по ограничению прав на работу в Латвии для иностранных студентов.

«Уже на протяжении долгого времени в США идет речь о необъективном отображении информации ведущими СМИ. К сожалению, в Латвии тоже так случается. Недавно на новостном портале появилась статья под заголовком «политики нацблока неспособны обосновать свои высказывания». Такой материал появился после того, как я на протяжении нескольких дней отправлял ответы на вопросы журналистов, где описал схему иностранцев на получение вида на жительство в Латвии. Также я предоставил около десяти видеороликов, в которых агенты вербуют иностранцев получать визу в Латвии. Журналисты не посчитали нужным включить мои разъяснения в свои материалы, так как цель статьи - не объективно отражать информацию, а дискредитировать Национальное объединение», - написал Домбрава на своей странице в Facebook, добавив ссылки на упомянутые видео.

Политик указал, что существуют отдельные сайты, на которых есть информация о возможностях трудоустройства для иностранных студентов. На некоторых порталах, по словам политика, предлагается за неполную ставку 600 долларов.

Как сообщалось, Сейм Латвии отклонил предложение Домбравы ограничить право на работу в Латвии для иностранных студентов.

Депутат предлагал исключить из закона норму, которая позволяет иностранным студентам, которые учатся на дневном отделении латвийских вузов и имеют долгосрочную визу или разрешение на пребывание, подрабатывать не менее 20 часов в неделю. Домбрава обосновывал свое предложение тем, что иностранные студенты часто используют учебу как прикрытие для того, чтобы работать в Латвии - в частности, печь кебабы.