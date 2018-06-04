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В Яунсардзе придается слишком большое значение увеличению численности яунсаргов, но слишком мало думают о качестве деятельности, заключил Госконтроль по итогам ревизии.

Политику Яунсардзе необходимо усовершенствовать, а чтобы создать предпосылки для эффективного расходования выделенных из госбюджета средств, необходимо улучшить качество процесса обучения яунсаргов, указывает Госконтроль.

В обучении яунсаргов не соблюдаются такие основные принципы, как единое методическое руководство и контроль за учебным процессом, надзор за квалификацией инструкторов.

Принцип добровольности распространяется только на детей и молодежь при принятии в ряды Яунсардзе, но Минобороны не может допустить, чтобы обучение яунсаргов было пущено на самотек. Поэтому необходимо обеспечить обучение по единому стандарту, отмечает Госконтроль.

Необходимо также создать систему результативных показателей в соответствии с целями развития Яунсардзе и предусмотреть регулярное обобщение и анализ информации, чтобы оценить прогресс.

Следует оценить, реально ли планируемое увеличение числа яунсаргов с учетом тенденций регионального развития, демографии и миграции жителей.

По плану, Яунсардзе должно стать движением патриотического воспитания молодежи в национальном масштабе, подчеркивает Госконтроль. Планируется, что к 2024 году в Яунсардзе вступят 16 тыс. или 10% школьной молодежи.

Политику Яунсардзе следует пересмотреть, учитывая планы Минобороны ввести в средней школе уроки обороны государства, считает Госконтроль.

В планировании поставок материально-технических средств Яунсардзе Госконтроль тоже вскрыл недочеты.

Фото: латвийская армия