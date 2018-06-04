Правящие решили "пропихнуть" реформу Шадурскиса через нынешний Сейм (15)

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Общество | 4 июня 2018 года, 20:12

Коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях, сообщили их представители после совещании коалиционного совета.

При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.

С повестки работы снят вопрос о переносе рассмотрения законопроекта, предусматривающего введение основанного на компетенциях содержания образования в Сейме следующего созыва, то есть соответствующие законопроекты рассмотрит Сейм нынешнего созыва, сообщил председатель "Единства" Арвил Ашераденс.

Компромиссный вариант еще предстоит уточнить, в том числе при рассмотрении соответствующих законопроектов в окончательном чтении.

фото: flickr.com

Комментарии 15
Патриот 2 часа назад
Думал его уже застрелили, но Русский народ терпеливый и когда взорвется через лет сто найдут скилеты этих политиканов в болотах Латгале.
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Упс1 час назад
Рано радуешся, ху..о патриотическое.
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Патриот 1 час назад
Псам слова не давали. Пшел в будку.
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