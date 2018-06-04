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Страны Балтии - история успеха политики сплочения ЕС, подчеркнул премьер-министр Марис Кучинскис на ежегодном форуме по стратегии ЕС для государств Балтийского моря.

Выступая на открытии форума, Кучинскис отметил, что в ЕС балтийские страны знают как зеленый, дружественный окружающей среде и инновационный регион на севере Европы.

После утверждения стратегии ЕС для государств Балтийского моря совместными усилиями трех стран Балтии было реализовано много успешных проектов. Однако нет оснований останавливаться, так как перед регионом стоят большие задачи и возможности, добавил он.

Благодаря существенной поддержке ЕС, страны Балтии многое сделали на пути от "энергетического острова" к интеграции в энергетический рынок ЕС.

Региональное сотрудничество при значительном соучастии Еврокомиссии внесло важный вклад в создание функционирующего и открытого рынка электроэнергии и газа.

"Поэтому для нас особенно важными остаются цели и принципы энергетического союза ЕС", - подчеркнул Кучинскис.

Он также отметил, что главным приоритетом многолетнего бюджета ЕС должно быть выравнивание уровня жизни в странах-участницах.

Фото: twitter.com