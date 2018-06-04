Латвийцы все чаще закупаются за границей, опустошая бюджет на 40 млн (25)

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Общество | 4 июня 2018 года, 18:29

52% жителей Латвии отправляются делать покупки за границу, свидетельствуют данные проведенного нидерландским исследовательским институтом "Regionplan Policy Research" и компанией профессиональных услуг "EY" исследования о потребительском выборе жителей стран Балтии.

Каждый второй житель стран Балтии покупает продукты или товары для домашнего хозяйства за границей по крайней мере раз в год. Покупки за границей чаще делают эстонцы (56%); латвийцы и литовцы ездят в соседние страны реже (52% и 49%).

"Значительная часть жителей стран Балтии регулярно путешествует за границу, чтобы купить более дешевые товары и услуги", - подчеркнул Исследователь "Regionplan" Ежи Стратмейер, под руководством которого проводилось исследование.

При этом, как отмечают исследователи, из-за больших расходов на покупки за границей Латвийское государство теряет примерно 40 млн евро ежегодных поступлений, так как налог на добавленную стоимость платится в других странах. В Литве утраченные поступления составляют 131 млн евро, в Эстонии - половину этой суммы.

Чтобы уменьшить отрицательные последствия от покупок в соседних странах, специслисты рекомендуют корректировать монетарную политику в отношении важных товаров и услуг, чтобы уменьшить у жителей мотивацию ехать за покупками в соседние страны.

Комментарии 25
Ага3 часа назад
Ща твои умные правители, вместо того чтоб снизить налог, поднимут его
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Оккупант3 часа назад
Ты мне ответь петушок,на такой вопрос,ну вот когда ты находишь время,встречаться со своими знакомыми,когда ты тут с утра до ночи желчь изливаешь?))))
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?!3 часа назад
Хрень какая то , ни о чём. Половина балтийцев ездит раз год к соседям и естественно что то там покупают.
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