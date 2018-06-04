Общество |

52% жителей Латвии отправляются делать покупки за границу, свидетельствуют данные проведенного нидерландским исследовательским институтом "Regionplan Policy Research" и компанией профессиональных услуг "EY" исследования о потребительском выборе жителей стран Балтии.

Каждый второй житель стран Балтии покупает продукты или товары для домашнего хозяйства за границей по крайней мере раз в год. Покупки за границей чаще делают эстонцы (56%); латвийцы и литовцы ездят в соседние страны реже (52% и 49%).

"Значительная часть жителей стран Балтии регулярно путешествует за границу, чтобы купить более дешевые товары и услуги", - подчеркнул Исследователь "Regionplan" Ежи Стратмейер, под руководством которого проводилось исследование.

При этом, как отмечают исследователи, из-за больших расходов на покупки за границей Латвийское государство теряет примерно 40 млн евро ежегодных поступлений, так как налог на добавленную стоимость платится в других странах. В Литве утраченные поступления составляют 131 млн евро, в Эстонии - половину этой суммы.

Чтобы уменьшить отрицательные последствия от покупок в соседних странах, специслисты рекомендуют корректировать монетарную политику в отношении важных товаров и услуг, чтобы уменьшить у жителей мотивацию ехать за покупками в соседние страны.