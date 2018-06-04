Общество |

52% жителей Латвии отправляются делать покупки за границу, свидетельствуют данные проведенного нидерландским исследовательским институтом "Regionplan Policy Research" и компанией профессиональных услуг "EY" исследования о потребительском выборе жителей стран Балтии.

Каждый второй житель стран Балтии покупает продукты или товары для домашнего хозяйства за границей по крайней мере раз в год. Покупки за границей чаще делают эстонцы (56%); латвийцы и литовцы ездят в соседние страны немного реже (52% и 49%).

Литовцы чаще всего делают покупки в Польше (71%) и в Латвии (51%), латвийцы - в Литве (55%) и в Эстонии (40%), а эстонцы - в Латвии (76%) и в безналоговых магазинах (24%).

Во время таких поездок литовцы тратят сотни евро, латвийцы и эстонцы тратят меньше. Большинство эстонцев и латвийцев, делая покупки за границей, готовы потратить до 100 евро.

Руководитель рабочей группы компании профессиональных услуг "EY" Кришьянис Волфса обращает внимание на то, что часть товаров в корзине покупок для потребителей действительно значимы, и люди едут за границу специально за товарами той или иной категории.

"Среди этих товаров - продукты питания, товары для домашнего хозяйства, горючее и алкоголь. Эти продукты создают цепную реакцию. Люди отправляются их покупать и дополнительно приобретают другие товары, хотя по ценам они и не отличаются, люди экономят время", - пояснил Волфс.

Чтобы уменьшить отрицательные последствия от покупок в соседних странах, он рекомендует корректировать монетарную политику в отношении важных товаров и услуг, чтобы уменьшить у жителей мотивацию ехать за покупками в соседние страны.