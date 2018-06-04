Общество |

Европарламентарии предлагают создать общую базу с данными пробега машин, проходящих техосмотр. Как отмечают специалисты, к скручиванию пробега машин прибегают до 12% продавцов на внутреннем авторынке и до 50% — при продаже автомобиля за границу.

«Чаще всего этим приемом пользуются продавцы из Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении», — говорится в отчете.

Решение проблемы нашли в Бельгии и Голландии, создав общую базу данных одометров машин, проходящих техосмотр.

«В результате феномен подделки данных одометров значительно снизился. Но этот способ работает только для внутреннего рынка машин», — отмечается в рапорте.

Для того чтобы искоренить фальсификации и на международном уровне европарламентарии предлагают наладить обмен данными национальных баз.

Для этого предлагается использовать уже существующий механизм — единую информационную систему европейских машин и водительских прав EUCARIS.

Источник: news.infocar.ua

Фото: pixabay.com