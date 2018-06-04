Синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании (2)
Общество | 4 июня 2018 года, 19:56
Вторник в Латвии ожидается холодным и сильно ветреным, прогнозируют синоптики.
Ночью местами, а днем уже на большей части Латвии пройдет кратковременный дождь, местами с градом. Будет облачно с прояснениями.
Северо-западный ветер ночью утихнет, а на побережье Рижского залива будет дуть порывами до 16 метров в секунду. Температура составит +4..+9 градусов, на побережье до +12.
Днем скорость северо-западного ветра порывами составит 16-21 метров в секунду. Воздух не прогреется больше +12..+15 градусов, во время дождя температура опустится до +10.
В Риге во вторник временами дождь, возможен град. Скорость ветра составит до 19 мс. Температура ночью и днем - от +10 до +14 градусов.
Подробнее о погоде можно узнать на сайте meteo.lv
Хорошо бы сейм сдуло :D
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Путин виноват и холод прислал
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