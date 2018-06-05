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В связи с проведением военных учений Saber Strike в Латвийском воздушном пространстве установлены ограничения в движении воздушных судов, поэтому по независящим от аэропорта "Рига" причинам возможны изменения в расписании вылетов самолетов, эту информацию подтвердила представитель аэропорта Лаура Карните.

Представители аэропорта призывают пассажиров прибывать в аэропорт своевременно и следить за актуальной информацией на мониторах в воздушной гавани.

В отделе аэронавигации Гражданской авиации подтвердили, что планируемые ограничения разработаны совместно с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации и затрагивает воздушное пространство от Вильнюса до Швеции. Представители отдела аэронавигации Гражданской авиации подчеркнули, что запланированные ограничения не будут непрерывными, но в определенные промежутки времени. Список ограничений публично доступен в интернете на сайте riga-airport.com и любой желающий может с ними ознакомиться.

Ежегодные международные военные учения Saber Strike пройдут в Латвии с 3 до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе. Их целью является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны. В этом году в учениях участвует также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.