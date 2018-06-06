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Согласование процесса самоликвидации ABLV banka с союзниками из США, о чем накануне заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, взбудоражило латвийскую общественность. Высказывание главы правительства многие восприняли негативно, так как это подтверждает, что Латвия не является независимой страной, а все делает по указке ЕС или США.

"Оставим эту страну уже в покое - пусть работает в Вашингтоне", - иронично написала главный редактор газеты NRA Анита Даукште.

Metam tai valstij vispār mieru - lai strādā Vašingtonā. Kučinskis: "ABLV Bank" pašlikvidāciju paredzēts saskaņot arī ar ASV institūcijām”. — Anita Daukšte (@AnitaDaukste) June 5, 2018

На что пользователь Вито Вилкс указал, что Латвия уже давно надо стать одним из американских штатов.

Некий пользователь Айгар на это указал, что все важные события надо согласовывать с головным офисом в США.

В свою очередь Андрис Бачкурс вопрошает, как вообще при решении проблем в демократическом государстве надо с кем-то что-то согласовывать.

"Что это за абсурд, что в независимом, демократическом государстве надо решения согласовывать с какой-то другой страной? К тому же сегодня банки Франции и Австрии, которые попались на отмывании денег из США, заплатили только штраф, а наши бесхребетные вопрошают у всех подряд. Поэтому страна и не развивается, так как большинство вещей надо согласовывать с другими", - написал мужчина.

"Господи, сделай так, чтобы в Латвии не принимали решения такие как Кучинскис, Рейзниеце-Озола и "Единство", которые предали интересы латвийской экономики. ABLV представлял национальный капитал. Это было бы так, если бы американцы добровольно ликвидировали свой Bank of America", - написал пользователь Гиртс.

Напомним, накануне премьер Кучинскис сообщил, что процесс самоликвидации ABLV Bank планируется согласовать также с учреждениями США.

"Мы обещали, что процесс в определенной степени будет согласован с учреждениями США, чтобы у наших союзников была уверенность", - сказал он.

Представитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иева Уплея подтвердила, что в согласовании плана самоликвидации ABLV Bank участвуют несколько сторон, в том числе США.

"В настоящее время мы ищем лучшее решение, как обеспечить самый строгий контроль с точки зрения возможной легализации преступно нажитых средств путем проведения добровольной, контролируемой ликвидации банка под тщательным надзором FKTK", - сказала она.