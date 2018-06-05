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В социальной сети Facebook распространяется вирус, который получает доступ к профилю пользователей и начинает публиковать информацию от их имени. Об этом сообщают латвийские пользователи соцсети Facebook, пишет nra.lv.

Так, один из пользователей предупреждает, что людям поступают сообщения о вирусном видео от аккаунта друга. Сообщение может быть подписано фразой "нашел твое видео".

"Внимание! Если в вашем профиле появляется такая запись [см.ниже – прим.ред.], пожалуйста, не открывайте эту ссылку – это ВИРУС! Люди, которые вам ее прислали, сами не знают, что при помощи их профиля делятся подобными сообщениями!", - пишет одна из пользователей соцсети Facebook.

Как пишет портал rus.delfi.ee, вирусное видео также может быть размещено на стене от имени друга видео ("movie") с несколькими десятками отмеченных друзей. Если пользователь проходит по ссылке, то он больше не может войти в свою учетную запись. На это также обратила внимание одна из латвийских пользователей Facebook.

"Что это за болезнь? В последнее время многие знакомые, малознакомые или вообще незнакомые люди "отмечают тебя в публикации". К счастью, мне это кажется довольно подозрительным, и я не открывала такие публикации. А вы? Надеюсь, от меня вам подобное не приходило", - пишет другой пользователь Facebook.

Также один из пользователей распространил предупреждение в виде черного квадрата с призывом не попадаться на уловки мошенников.

"Если вы видите много-много имен и фамилий и в конце ссылку на видео в Youtube, пожалуйста, не открывайте – это ВИРУС", - указывает пользователь.

В свою очередь, жители Эстонии столкнулись с данным вирусом как в соцсети Facebook, так и в Instagram.

"В последние пару недель мне, прежде всего, поступали сообщения о т.н. вирусном видео, которое пользователь получает от аккаунта друга. Там написано что-то вроде "нашел твое видео" и прикреплена ссылка. Если пользователь проходит по ссылке, то больше не может войти в свою учетную запись", - рассказала веб-констебль Маарья Пунак.

Добавим, в Эстонии веб-констебли – это полицейские, работающие в интернете. Они отвечают на сообщения и письма граждан, отправленные через интернет, а также проводят обучение как детей, так и взрослых на темы безопасности в интернете, сообщается на сайте Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Фото: скриншоты с соцсетей_nra.lv, pixabay.com