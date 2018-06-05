В работе Instagram произошел сбой
Общество | 5 июня 2018 года, 11:40
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.com.
Во вторник с утра пользователи жаловались на невозможность открыть приложение либо на невозможность обновить ленту новостей. Также сообщается о проблемах с сайтом социальной сети. Предыдущий сбой Instagram произошел 18 мая, тогда проблемы также коснулись обновления ленты новостей.
О сбоях в работе Instagram сообщают пользователи из США, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии и других стран.
Фото из Flickr/Stock Catalog
Источник: Газета.ru