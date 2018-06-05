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Латвии нужны такие лидеры, которые интересы своей страны будут ставить во главу угла, невзирая на международные ориентиры. Такое мнение в интервью газете Dienas Bizness высказал епископ Латвийского союза баптистов Петерис Спрогис.

«Мир меняется. Президентом США стал Дональд Трамп, который открыто заявляет — America first! У него США на первом месте. Я думаю, что и Латвии нужен такой президент, который скажет, что Латвия на первом месте. Да не только президент - и премьер, и правительство. Скажут и сделают! Этого ждет наш народ. Думаю, что здесь много молодых людей, которые в политике с блеском в глазах пытаются отстаивать интересы Латвии, нежели вилять хвостом перед очередным поучителем и международным инспектором. Унижение - не есть покорность. Мы заблуждаемся, если думаем, что принижая себя, можем получить для Латвии безопасность, достаток и выгоду. Нас будут уважать только тогда, когда мы с чувством самоуважения озвучим национальные интересы Латвии и за них вступимся», - сказал Спрогис.

Он подчеркнул, что мир уже не работает по схеме «Запад и все остальные».

«Недостаточно заслужить похвалу только в рамках одного альянса. Похвала за реализацию каждой директивы и санкции - никакое не достижение. Так же как и для школьника не является достижением его спокойное поведение на уроках. Хорошо, что мы можем принадлежать к ЕС и НАТО. Но мы должны шире смотреть на обеспечение интересов своего государства» - пояснил епископ.

В качестве примера он привел другие европейские государства, которые свои национальные интересы порой ставят выше международных.

«Не секрет, что за санкциями Германия, Франция, Финляндия и другие страны серьезно сотрудничают с Россией по инвестиционным проектам или торговле. Даже если у Латвии с Россией имеются какие-то различия в ценностях, это ведь не означает, что мы не можем с россиянами работать там, где у нас общие интересы. Если это понимают большие, умные и старые европейские страны, тогда нам, тем более, надо понимать своего соседа и практиковать улучшение отношений, а не заниматься вредительством», - заключил Спрогис.

Фото: db.lv