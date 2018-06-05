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Используя предложения о сдаче квартир на порталах объявлений, Служба госдоходов (СГД) начала рассылать их владельцам письма о необходимости регистрировать хозяйственную деятельность и платить государству подоходный налог. Об этом сообщает газета Latvijas Avīze.

Так, подобное письмо от СГД получила жительница города Прейли, которая пыталась найти квартиросъемщика при помощи объявления на портале ss.com. Служба госдоходов предложила женщине зарегистрировать хозяйственную деятельность или объяснить причину, по которой она до сих пор этого не сделала.

Как пояснила замдиректора отдела управления налогов СГД Илзе Боранце, обнаружение лиц, ведущих незарегистрированную хозяйственную деятельность, в том числе теневых арендодателей – это один из основных приоритетов налоговой службы уже с прошлого года.

Так, за четыре месяца этого года, используя порталы объявлений ss.com, pieJuras.lv, booking.com и другие, СГД выявила уже 705 арендодателей, в отношении которых возникли подозрения в неуплате налогов. Им были разосланы сообщения с просьбой зарегистрировать в СГД хозяйственную деятельность или же договор аренды жилья.

Также для обнаружения теневых арендодателей Служба госдоходов использует сообщения от жителей Латвии.

После получения сообщений от СГД часть арендодателей вышли из теневой зоны. Так, в первые четыре месяца этого года в СГД хозяйственную деятельность уже успели зарегистрировать 334 владельца квартир и домов, в том числе 300 из них зарегистрировали договор аренды жилья, заплатив государству подоходный налог в размере 10%.

Также, как рассказала представитель СГД, похожие письма были разосланы и 62 торговцам, которые занимаются продажей товаров в интернете. Из них хозяйственную деятельность уже зарегистрировали 28 человек.

Служба госдоходов подчеркивает, что арендодателей и торговцев сразу никто не наказывает. Сначала проводятся превентивные мероприятия – рассылаются письма с просьбой зарегистрировать хозяйственную деятельность в СГД или в Коммерческом регистре. Если же человек никак не реагирует на просьбу СГД, только тогда принимается решение о мерах наказания.

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