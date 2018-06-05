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Трое пациентов с трудно излечимыми формами рака были вылечены с помощью экспериментальной адоптивной терапии, в ходе которой осуществляется перенос в организм больного опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL). Об этом сообщает издание Science Alert.

У каждого больного были извлечены образцы опухолей, геном которых полностью секвенировали, то есть установили нуклеотидную последовательность всей ДНК. Это позволило найти мутации, приводящие к появлению специфических маркеров злокачественных клеток. Ученые также выделили из ткани опухоли инфильтрирующие лимфоциты и определили, какие из иммунных клеток способны распознать маркеры. Нужные лимфоциты были размножены и введены обратно в организм пациентов.

В ДНК одной из опухолей, удаленной у 52-летней пациентки Джуди Перкинс с метастатическим раком молочной железы, были выявлены 62 мутации, и некоторые из выделенных TIL-клеток могли нацеливаться на четыре из них. Сначала женщина прошла стандартную химиотерапию, а затем в ее организм ввели специфичные для данных маркеров лимфоциты. Результаты сканирования показали, что через пять месяцев произошла полная регрессия опухоли.

Сообщается, что экспериментальную терапию проходили и другие пациенты, однако у большинства из них не наблюдалось никакой положительной динамики. У еще двух человек, страдающих от метастатического рака печени и рака толстой кишки, TIL-терапия также привела к почти полному исчезновению опухолей. Однако терапия также может привести к опасным для жизни осложнениям.

Источник: lenta.ru