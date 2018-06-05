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В ночь со среды на четверг в Латвии ожидается мороз, прогнозируют синоптики. Как пишет nra.lv, на восходе солнца 7 мая температура воздуха опуститься до 0 +4 градусов, немного теплее будет на побережье и в городах.

Небольшие заморозки местами в Видземе возможны и в выходные, хотя и станет теплее.

Напомним, с понедельника на территории Латвии усилился ветер и стало холоднее - еще с утра было +25 градусов, а после обеда температура воздуха опустилась до +12 градусов.