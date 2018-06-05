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С предстоящим вступлением в силу нового регулирования цифровой аутентификации клиентов, которое еще больше ограничит возможности кодовых карт, Swedbank в июне начнет переход с кодовых карт на другие, более современные средства аутентификации, пишет db.lv.

Завершится переход в сентябре следующего года. На протяжении всего переходного периода клиентам будет предоставляться индивидуальная информация и поддержка в выборе наиболее подходящих альтернатив.

Переход будет происходить постепенно: с 12 июня этого года кодовые карты не будут выдаваться новым клиентам, а с 12 сентября этого года не будут обновляться имеющиеся кодовые карты и их пароли.

К тому же с 1 апреля 2019 года, согласно требованиям Глобальной организации платежных стандартов EMVCo, коды от кодовых карт интернет-банка не будут приниматься в качестве средства авторизации при оплате в интернете покупок с помощью банковских платежных карт (в том числе Mastercard и VISA). Таким образом, с 1 апреля с помощью кодовых карт нельзя будет подтверждать платежи по банковским картам Swedbank на интернет-сайтах, поддерживающих технологию 3D Secure.

Фото из Flickr/Jean-Pierre Dalbéra