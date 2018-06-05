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Только каждый десятый врач, работающий в каком-либо лечебном учреждении, заметил уменьшение очередей на медицинские услуги, свидетельствует опрос SKDS об оценке врачами реформы здравоохранения.

Большинство врачей считает, что очереди не уменьшились, а небольшой части кажется, что они даже увеличились.

С точки зрения врачей, самые большие улучшения в очередях были в дневных стационарах, самые незначительные - в больницах.

Также в ходе опроса обнаружилось, что один врач контактирует в среднем с 82,9 пациента в неделю, что на 20 пациентов больше, чем годом ранее. При этом количество часов, посвященных пациентам, немного уменьшилось.

44% врачей заявили, что постоянные реформы здравоохранения мешают их работе. 39% врачей считают помехой слишком большой бюрократизм, а 38% беспокоит то, что в случае болезни они не могут взять долгий больничный.

23% не нравятся низкие доходы, еще 23% - то, что врач является лишь шестеренкой в большой системе.

В опросе приняли участие 2944 врача, в том числе 60% работающих в государственном секторе и 36% в частном.