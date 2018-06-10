Фасады рижских садов и школ могут разукрасить зарубежные художники (2)
Общество | 10 июня 2018 года, 17:04
Возможно, уже в скором будущем фасады рижских школ и детских садов разукрасят зарубежные художники, сообщает LNT.
Департамент собственности Рижской думы иже начал переговоры с зарубежными учреждениями, которые могли бы организовать обмен художниками, пишет nra.lv.
По словам руководителя департамента Олега Бурова, разукрашенные фасады зданий не только помогают улучшить из вид, но и влияют на настроение жителей. Но, конечно, все еще существуют противники такой практики.
Напомним, что в Риге на сегодняшний день рисунками разных художников украшены стены 20 детских садов.
фото riga.lv
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А у нас что, нет своих художников?
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