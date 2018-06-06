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Слабо контролируемая сфера администраторов неплатежеспособности, возможно, занимается переделом денег предприятий-банкротов.

Оценив финансовую составляющую процессов неплатежеспособности за прошлый год, Министерство юстиции в сотрудничестве с администрацией неплатежеспособности констатировало, что часть, касающаяся вознаграждений администраторов, является пропорциональной.

Однако проблемы выявлены в разделе о выплатах в ходе процессов неплатежеспособности, они были несоразмерные и необоснованные, таким образом были занижены суммы, которые должны быть возвращены кредиторам.

Об этом в ходе заседания комиссии Сейма по публичным закупкам и ревизиям рассказала заместитель Госсекретаря Министерства юстиции Лайла Мединя.

"Например, закон предусматривает, что в ходе процесса неплатежеспособности там есть какие-то активы, которые надо содержать в порядке и необходим какой-то совет специалистов. И мы констатировали, что в отношении выплат, а не вознаграждений администраторов, именно выплаты были несоразмерны и необоснованны", - рассказала замгоссекретаря Минюста.

По ее словам, сейчас можно смело говорить о проблемах выплат, так как только в прошлом году были расширены полномочия администрации неплатежеспособности.

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