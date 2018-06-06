"Распил" компаний-банкротов: обнаружен изъян в процессах неплатежеспособности (11)

фото

Общество | 6 июня 2018 года, 07:07

Слабо контролируемая сфера администраторов неплатежеспособности, возможно, занимается переделом денег предприятий-банкротов.

Оценив финансовую составляющую процессов неплатежеспособности за прошлый год, Министерство юстиции в сотрудничестве с администрацией неплатежеспособности констатировало, что часть, касающаяся вознаграждений администраторов, является пропорциональной.

Однако проблемы выявлены в разделе о выплатах в ходе процессов неплатежеспособности, они были несоразмерные и необоснованные, таким образом были занижены суммы, которые должны быть возвращены кредиторам.

Об этом в ходе заседания комиссии Сейма по публичным закупкам и ревизиям рассказала заместитель Госсекретаря Министерства юстиции Лайла Мединя.

"Например, закон предусматривает, что в ходе процесса неплатежеспособности там есть какие-то активы, которые надо содержать в порядке и необходим какой-то совет специалистов. И мы констатировали, что в отношении выплат, а не вознаграждений администраторов, именно выплаты были несоразмерны и необоснованны", - рассказала замгоссекретаря Минюста.

По ее словам, сейчас можно смело говорить о проблемах выплат, так как только в прошлом году были расширены полномочия администрации неплатежеспособности.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: skaties.lv
Комментарии 11
АК 473 часа назад
Вот, молодцы. Уже зрение улучшается.
Пара очередей и глядишь жизнь на хуторе наладится.
5
Ответить
Вот 1 час назад
Только стоило грохнуть одного,как тут же начинают в скрываться целые схемы вывода денег,ухода от налогов и прочего,которое не "находили" и не могли обнаружить десятилетиями . Кто же будет искать самих себя. Может и за национальные объединения надо браться?
1
Ответить
Gandarīts3 часа назад
Jūs abi būtu gatavi tēvu un māti nodot ASV interešu labā.
2
Ответить