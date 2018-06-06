Общество |

Страны Евросоюза обязаны признать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу – негражданину ЕС, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы. Об этом говорится в постановлении суда Евросоюза в Люксембурге, передает dw.com. Норма распространяется в том числе и на Латвию.

В решении суда уточняется, что понятие "супруг" следует рассматривать как гендерно-нейтральное.

Прецедентом для судебного решения стал случай с заключением однополого брака между гражданами Румынии и США. Однополый союз был зарегистрирован в 2010 году в Бельгии.

В 2012 году пара решила поселиться в Румынии, однако американцу отказали в виде на жительство, так как власти страны не признают однополые браки. Супруги подали иск в румынский суд. В итоге Конституционный суд Румынии направил иск в суд Евросоюза в Люксембурге.

Суд постановил, что страны ЕС обязаны соблюдать директиву Евросоюза о свободном передвижении и выборе места проживания своих граждан. Согласно решению суда, государство Евросоюза обязано признавать любой, в том числе и однополый, брак, заключенный в любой стране ЕС, для выдачи разрешения на длительное проживание негражданам Европейского союза.

В решении суда отмечается, что данное постановление никак не повлияет на национальное брачное законодательство. Государства ЕС могут не разрешать однополые браки, но не могут нарушать право граждан ЕС на свободу передвижения и выбор места жительства.

Фото: Mixnews.lv