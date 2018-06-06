Общество |

Прошедшей ночью в Курземе наблюдались сильные заморозки, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха на метеостанции в Руцаве опустилась ниже нуля, в Стенде - до -1,6 градуса. На остальной территории Латвии было от +1 до +5 градусов, только в некоторых местах на побережье температура не опускалась ниже +9 градусов.

В Риге и ее окрестностях температура ночью составила +3..+6 градусов.

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с градом. Температура воздуха днем составит +13..+17 градусов.