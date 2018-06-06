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Данные новейшего обзора "Компас розничной торговли Maxima" за первую четверть 2018 года показывают, что люди начинают реже посещать продуктовые магазины, однако покупательская корзина растет. К тому же траты домашних хозяйств в продуктовых магазинах за последние 12 месяцев выросли на 3,9%.

"Одна из причин, почему растет средняя сумма за покупку – увеличение объема покупки, который заметен начиная уже с 2017 года, но особенно быстрый темп роста заметен со второй половины 2017 года и продолжается по сей день. Вторая причина – инфляция цен, которая способствует росту расходов за то же количество товаров", - пояснила руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

В качестве еще одного объяснения того, что траты покупателей растут, она указывает, что личные доходы жителей в течение года увеличились – так указывает 42,8% жителей (в апреле 2017 года – 32.1%).

Обработав приведенные выше данные о том, как выросла средняя сумма покупки и как значительно выросло количество людей, у которых увеличились доходы, можно выдвинуть предположение, что покупатели направляют средства на покупку более дорогих товаров и/или создают накопления.

Исследование было проведено в апреле 2018 года при посредничестве исследовательского центра SKDS. В исследовании приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.