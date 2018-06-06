Состоится прощание с убитым Мартиньшем Бункусом (9)
Сегодня в 12 часов начнется прощание с убитым администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом. Об этом сообщила его мать Даце Бункус.
"Прощание начнется в Старой церкви Гертруды, по адресу Гертрудес, 8, 6 июня в 12 часов", - рассказала она.
Женщина также призывает людей сообщать в полицию, если кто-то был свидетелем убийства.
"Пожалуйста, не откладывайте и обращайтесь в полицию. Даже незначительные детали могут оказаться важными в расследовании", - отмечает она.
Напомним, Госполиция рассматривает возможность назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности информации.
Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.
Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.
Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.
В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.
Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7
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