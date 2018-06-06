Состоится прощание с убитым Мартиньшем Бункусом (9)

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Общество | 6 июня 2018 года, 11:17

Сегодня в 12 часов начнется прощание с убитым администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом. Об этом сообщила его мать Даце Бункус.

"Прощание начнется в Старой церкви Гертруды, по адресу Гертрудес, 8, 6 июня в 12 часов", - рассказала она.

Женщина также призывает людей сообщать в полицию, если кто-то был свидетелем убийства.

"Пожалуйста, не откладывайте и обращайтесь в полицию. Даже незначительные детали могут оказаться важными в расследовании", - отмечает она.

Напомним, Госполиция рассматривает возможность назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности информации.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7

Комментарии 9
пенсионер2 часа назад
не понимаю почему о его похоронах так весомо сообщается, он что был общественным деятелем. членом какой то уважаемой партии, деятелем искусства и т.п. Убили жулика и казнокрада, называйте этого человека тем кем он был на самом деле. А то, блин. полиция даже запросила помощи у американцев для поимки убийц, пусть его семья оплачивает из награбленных денег все эти расходы, в памяти людей он останется черным пятном на деловой репутации страны
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Рижанин Гражданин несчасной латвии 3 часа назад
ЭТО ЧТО НАСМЕШКА НАД НАРОДОМ ???? ТЯЖЁЛОГО ТЕБЕ ПЕСКА С КАМНЯМИ !!! И того же его родственникам .
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Светлана3 часа назад
О, да! Но на твое место и на твои деньги придут другие, еще более добрые и отзывчивые!
И не останется без своих героев латышсский народ!
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