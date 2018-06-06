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Сегодня в 12 часов начнется прощание с убитым администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом. Об этом сообщила его мать Даце Бункус.

"Прощание начнется в Старой церкви Гертруды, по адресу Гертрудес, 8, 6 июня в 12 часов", - рассказала она.

Женщина также призывает людей сообщать в полицию, если кто-то был свидетелем убийства.

"Пожалуйста, не откладывайте и обращайтесь в полицию. Даже незначительные детали могут оказаться важными в расследовании", - отмечает она.

Напомним, Госполиция рассматривает возможность назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности информации.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7