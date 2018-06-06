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5 июня Полиция безопасности (ПБ) вновь провела обыск у журналиста и одного из инициаторов "Конгресса неграждан" Юрия Алексеева. Об этом сообщает портал IMHOclub.lv со ссылкой на самого журналиста.

Во время обыска у Алексеева конфисковали компьютерную технику, которая необходима ему для работы. В связи с этим журналист просит о помощи.

Как сообщалось, ПБ в конце ноября 2017 года начала уголовный процесс Юрия Алексеева. Как пояснили в ПБ, дело возбуждено из-за комментариев, в которых высказан призыв "прикончить всех фашистских выродков", под которыми подразумеваются представители конкретной национальности, а язык этой нации назван "фашистским".

Алексеев подтвердил, что проходит по делу подозреваемым, и сказал, что у него провели обыск. Однако он отрицает, что писал такие комментарии.

Юрий Алексеев возглавлял несколько печатных изданий. Сейчас он руководит порталом IMHOclub. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он является одним из инициаторов "Конгресса неграждан".