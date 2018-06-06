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Пользователи Instagram смогут публиковать видео длительностью до одного часа, рассказали источники The Wall Street Journal.

Сейчас максимальная продолжительность видеороликов в этой соцсети составляет одну минуту. В историях пользователей длина ролика ограничена 15 секундами.

Часовые видео, по данным издания, будут доступны для вертикальных видео, которые подгружаются в Instagram Stories.

Источник: polit.ru

Фото: pixabay.com