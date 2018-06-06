Instagram увеличит длительность видео до одного часа
Общество | 6 июня 2018 года, 11:14
Пользователи Instagram смогут публиковать видео длительностью до одного часа, рассказали источники The Wall Street Journal.
Сейчас максимальная продолжительность видеороликов в этой соцсети составляет одну минуту. В историях пользователей длина ролика ограничена 15 секундами.
Часовые видео, по данным издания, будут доступны для вертикальных видео, которые подгружаются в Instagram Stories.
Источник: polit.ru
Фото: pixabay.com