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Латвия в Глобальном индексе миролюбия в этом году занимает 31-е место, за год поднявшись на одну позицию и по-прежнему опережая Литву и Эстонию, свидетельствуют данные последнего исследования, проведенного Институтом экономики и мира.

Эстония и Литва тоже улучшили свои прошлогодние позиции в индексе и в этом году занимают соответственно 33-е и 35-е место.

Самой миролюбивой и спокойно страной мира, по оценке Института экономики и мира, в этом году тоже остается Исландия, занимающая 1-е место в индексе с 2008 года. Далее следуют Новая Зеландия, Австралия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

Статус самой неспокойной страны и 163-е место в индексе в этом году сохранила Сирия, отстающая от Афганистана, Южного Судана, Ирака, Сомали, Йемена и Ливии.

Россия входит в десятку самых неспокойных стран мира и занимает 154-е место, Украина - на 152-м месте.

Из стран ЕС самое низкое место в индексе занимает Греция - 79-е.

В целом миролюбие в прошлом году снизилось на 0,27%. Из 163 включенных в индекс стран в 71 стране наблюдается улучшение ситуации, в 92 - ухудшение.

Европа по-прежнему остается наиболее спокойным регионом мира, а самым неспокойным считается Ближний Восток и Северная Африка.

Индекс мира составляется по итогам анализа 23 количественных и качественных показателей, включая такие, как количество убийств, доступность оружия, влияние терроризма, удельный вес вооруженных военных в общей численности населения.

Институт экономики и мира составляет Глобальный индекс мира с 2007 года.